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苗栗市20日推出「聲誕交響夜」 今晚五彩繽紛點燈宣傳

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式」展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式」展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影

苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容。這場結合音樂與燈光的耶誕晚會，也將融入獨特的客家文化元素，盼吸引廣泛關注。

今晚6點，由幼兒園和優樂合唱團在市民廣場暖場表演，為宣傳活動拉開溫馨的序幕；隨後歌手洪筱昀以多首動聽歌曲炒熱現場氣氛，隨後象徵平安與祝福的「𪹚龍點燈儀式」展開，五大「聲誕特區」同步亮相。

苗栗市公所表示，這次「聲誕交響夜」特別規畫五大主題特區，包括音樂、樂園、攤位、星願特區及心動特區；融合表演、互動遊戲、祈願活動及文創市集，希望讓各年齡層的民眾都能在活動中找到屬於自己的節慶亮點。

市長余文忠與市民代表會主席陳仁杰分別指出，耶誕節是傳遞希望與祝福的時刻，盼透過這次活動，不僅為市民鄉親帶來難忘的節慶體驗，更為苗栗文化與觀光注入新活力。𪹚龍點燈儀式結合客家文化，是這次活動最大亮點之一，展現苗栗市對傳統與創新的兼容並蓄。

市公所邀請大家踴躍參與12月20日的「聲誕交響夜」，將有多組知名歌手及表演團體獻藝，為活動增添星光。喜愛耶誕音樂、傳統文化及歡樂氛圍的民眾，千萬別錯過這場年終盛宴，一起來感受苗栗的文化魅力與耶誕節的溫暖氛圍。

苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式」展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式」展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁 ) 龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁 ) 龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，安排表演為活動暖身，並搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。圖／苗栗市公所提供
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影
苗栗市20日將推出「聲誕交響夜」，市公所今晚在市民廣場開記者會，搶先揭露活動的豐富內容，隨後象徵平安與祝福的（火旁）龍點燈儀式展開，五大「聲誕特區」同步亮相。記者胡蓬生／攝影

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