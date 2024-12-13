為道安會報記者會槓上 桃市批交通部官員有誤導之嫌

行政院交通部日前公布桃園車禍死亡人數全國最高，今道安會報記者會邀請桃園市政府列席，但市府未派員出席；交通部官員稱桃市府是「有事」不能參加，但桃市府強硬反擊，指中央說法與事賞不符，恐有誤導。

桃園因連續4個月死亡人數上升，11月初被交通部點名，後來因中央認為改善未見成效，被要求到中央道安會報記者會說明，桃園副市長蘇俊賓為此強硬回擊「部長變訓導主任了嗎?」

交通部路政及道安司副司長蔡書彬今表示有正式邀請桃園市府說明改善情況，但市府說有事情暫時無法派員，而道安防治是中央地方攜手合作，雙方是夥伴關係，「沒有什麼訓導主任」。

桃園市長張善政與交通局長張新福昨天上午11 時列席桃園市議會臨時會，下午3時出席桃園市優良職業駕駛表揚大會，但市府強調並非因此不參加記者會。

桃市府表示，市府本月9日已發函告知交通部「本市近期道安防治成果已見成效，並提供相關數據，本市已透過多種管道向社會大眾公開說明，爰暫不派員出席記者會」，簡單來說，就是改善已見成效，也有向外界說明，是明確表明不出席，而非「有事不出席」。

桃園市交通局表示，桃園A1 事故集中在6月到8月，9月事故已經下降，今年11月 A1 事故死亡人數11名也比去年同期少6名，顯見防制措施漸見成效。

另外，資料顯示桃園今年1月至11月A1 事務死亡人數153名，其中46名發生在中央管轄的省道或快速道路，佔事故人數30%，市府呼籲交通部與地方政府攜手解決交通問題，才是具體的「夥伴」關係，糾結記者會形式，並非外界期待的政府作為。

「交通數據要看全面，不要切出一個指標來斷定地方政府的成效。」副市長蘇俊賓表示，這次爭議的癥結點在7、8月的數據顯示桃園確實有待加強，桃園也做了不少努力呼應中央道安會報的提醒，也許是幕僚作業沒有更新數據，交通部長於記者會對外稱桃園的改善作為未見成效，要求桃園到中央召開記者會說明，我們才有對中央的呼籲和提醒。