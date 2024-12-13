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桃園大坑缺溪貫穿平鎮里繞行要30分鐘 民眾爭取建橋聯繫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供
桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供

桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。桃園市養工處回應，目前工程由平鎮區公所執行，並已成功爭取預算1400萬元，預計明年4月開工，新設3.3公尺、長22.5公尺人行跨橋。

市議員陳韋曄表示，過去因大坑缺溪分隔，右岸的長輩參與左岸的社區關懷據點活動極為不便，導致社區參與度受到限制。先前一直爭取未果，經過2年不斷努力溝通與爭取，終於取得地主同意並獲得經費可以施作。

平鎮里長王耀棟說，平鎮里因大坑缺溪被分成兩半，形成破碎地形，約60位長者會前往關懷據點，且主要都在左岸，右岸的長者若要繞行過去須花費30分鐘，加上要在馬路上人車爭道，真的相當危險，才會希望建橋方便里上居民通行，也能增加安全。

陳韋曄表示，除了關懷據點長者，里上也有許多居民能因此受惠，未來建橋後，當地長輩與居民將可免於與車輛爭道，並縮短參加社區活動的步行時間，增加活動參與率，同時大幅提升行人安全。這不僅是1座橋樑，更是串聯地方情感與促進社區融合的重要連結。

養工處說，工程將由平鎮區公所執行，並已成功爭取預算1400萬元，預計明年4月開工。橋的位置在水汴頭伯公旁步道（南平路二516巷）連接至對岸（南平路二段396巷），將新設寬3.3公尺、長22.5公尺人行跨橋。

桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供
桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供
桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供
桃園市平鎮區老街溪上游支流大坑缺溪兩岸長久以來交通不便，里上被溪硬生生分為兩半，民代接獲陳情反映，右岸到左岸繞行一圈需30分鐘，因此希望爭取建橋。圖／陳韋曄提供

成功 陳韋曄

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