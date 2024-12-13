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名師堪輿！邱逢甲出生地 苗栗銅鑼惇敘堂19日辦說明會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「銅鑼惇敘堂」經審議通過，去年3月公告登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
「銅鑼惇敘堂」經審議通過，去年3月公告登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉竹森村的惇敘堂去年3月間公告登錄為苗栗縣歷史建築，並進行一年的調查研究及修復再利用計畫，縣府為促進縣民對歷史建築保存與認識，12月19日下午2點30分將於竹森社區活動中心辦修復再利用計畫階段成果說明會，歡迎竹森村民、各團體及相關領域學者一同參與。

苗栗縣文化觀光局指出，銅鑼李屋惇敘堂初建於1820 年，1918年修建時的規模為一堂四橫屋傳統客家夥（伙）房格局，由來台祖李應龍及其子孫在此開基創業。數百年來李氏家族以此地為根基，參與銅鑼、通霄及三義等地區的墾拓與發展，與苗栗地方發展及客家家族的歷史、人文脈絡有密不可分的關係。清末時期積極參與台灣政治活動的政治領袖丘逢甲也在惇敘堂出生，可謂人才輩出之地。

1935年關刀山大地震，惇敘堂受災嚴重，重建為融合漢式傳統與日式構造的合院建築，其後雖幾經擴建與裝飾，但仍大致保留地震重建後的原貌，成為縣內保存格局完整的客家夥房代表，且坐落竹森村的選址，是經名師堪輿，建築方位及環境空間配置體現傳統風水文化，廣場以卵石化胎排列圓心石，呈現四象八卦圖示，極具地區性建造物類型特色。

文觀局表示，說明會報名即日起至12月18日周三止，報名可直接致電執行單位南風建築師事務所03-5624842新竹辦公室，或至苗栗縣文化觀光局官網查詢。

客家 歷史建築 苗栗縣

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