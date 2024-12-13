交通部點名道安差報告改善 桃市府今稱有事未派員出席

交通部先前公布今年1至9月各縣市整體道安表現，其中，桃園市表現不佳，交通事故死亡與去年同期相比皆增加最多，儘管先前已至行政院道安會報報告，仍未改善。交通部上周點名桃園市今至交通部記者會對外報告，但桃園市政府今未派人出席。交通部表示，桃園市政府稱有事情暫時無法派員來參加記者會說明。

桃園市因連續4個月死亡人數上升，11月初被要求派員至行政院道安會報說明，不料，報告完隔周交通死亡數仍未改善。交通部近日公布今年1至9月各縣市整體道安表現，交通部長陳世凱指出，儘管桃園到中央參加道安會報，交通部也派員到地方開會，狀況還是不太好，預計13日邀請來交通部參加記者會，也檢視計畫是否有問題。

交通部路政及道安司今說明上周（11月30日至12月6日）交通死亡情形，但未見桃園市政府派員出席記者會。路政及道安司副司長蔡書彬表示，有正式邀請桃園市政府來說明改善情況，但對方說有事情暫時無法派員來參加記者會說明，並稱已透過多管道積極防治交通安全，近期防治效果有出來。

針對桃園市政府稱今年交通死傷有3成發生在交通部轄管道路，蔡書彬表示，整個交通安全防治是全面的，若屬於公路局養護的部分，會請公路局加強管養，該局今年2000處養護道路也已經達標。若還有其他需要防治的地方，中央及地方是夥伴關係應一起合作。

另對於桃園市副市長蘇俊賓先前反擊交通部「好歹看一下最新數據」，更質疑「部長化身訓導主任」，蔡書彬指出，沒有什麼訓導主任，道安防治是中央地方攜手合作、是夥伴關係，在統計資料有一些特別地方就會去做分析跟提醒。

交通部今公布11月30日至12月6日交通事故24小時死亡資料，縣市部分，整體死亡人數最多縣市為國道6人、台南市3人、宜蘭縣3人、雲林縣3人；行人死亡為新北市1人。若以今年截至12月6日累計，交通事故24小時死亡人數1574 人，較去年同期減少5.8%；行人191人，較去年同期減少6.4%；整體死亡最多為桃園市154 人、台南市142人、新北市137人；行人死亡最多為新北市21人、桃園市21人、台中市20人。