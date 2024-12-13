定點丟垃圾要登記遭批「又不是進總統府」桃園環保局：人流管制

桃園市環保局興建平鎮區資源循環園區，今年11月30日才正式啟用，但開放定點丟垃圾卻要求民眾實名登記，民代怒嗆「又不是進總統府」。桃園市環保局表示，主要是園區大車進出多，擔心民眾安危，加上憂心事業廢棄物亂丟，才要求民眾登記，會加強單位教育並與民眾溝通。

平鎮區中隊過去位於平鎮區公所旁中豐路橋下，腹地相對小，且緊鄰馬路出入相對危險，加上該位置需要配合鐵路地下化工程，因此自2017年開始爭取討論要搬遷並興建，利用環保局利用國防部軍備局爭取閒置營區，興建平鎮區資源循環園區，11月30日風光開幕。

市議員黃敬平接獲民眾陳情表示，平鎮區中隊新的辦公場所，居然倒垃圾要登記姓名、手機號碼，又不是要進總統府，需要這麼擾民嗎？

黃敬平說，出入市府大樓也沒有進出登記管制，反而進入環保園區丟垃圾卻要人別管制登記，「平鎮資源循環園區」自行宣布「戒嚴」，似乎是把民眾當賊、或擔心民眾會攜帶違禁物進去，如園區有考量不同作息的民眾難以配合垃圾車清運而讓民眾定點丟棄，原本的便民美意就會打了折扣，況且園區內也已有監視錄影，應減少民眾大老遠到園區丟垃圾卻還要登記的擾民手續。

桃園市政府環境管理處平鎮區中隊過去位於中豐路橋下，不僅狹小髒亂也危險，配合鐵路地下化工程，桃園市環保局利用國防部軍備局爭取閒置營區，興建平鎮區資源循環園區，不過有民眾抱怨，進去園區內丟垃圾要實名制太扯。桃園市環保局回應，園區因是封閉式行政園區辦公大樓，為避免人員出入無法掌控，所以入園區時採登記制，將加強隊員教育訓練。