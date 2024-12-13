桃園海砂屋管理自治條例三讀通過 自拆最高補助20萬

桃園市政府為加速都市更新，修訂「住宅及都市更新中心設置」與「高氯籬子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」相關條文，今議會三讀通過，住都中心可望明年初掛牌，俗稱海砂屋的高氯離子建物未來自拆也多了誘因。

桃園市都市發展局表示，桃園老舊建築眾多，市府有意活化舊市區，但預期現有人力無法負荷推動專案計畫後的申請量，故循序漸進，先成立「都更專案辦公室」，再進一步修訂自治條例，將「住宅發展服務中心」改為「住宅及都市更新中心」，未來將引入民間專業人才，擴大都更辦理量能。

另外，海砂屋天花板崩落時有所聞，403地震過後，老舊建築安全性更備受矚目，但過去海砂屋只有認定標準，無停用或必須拆除標準，在缺乏法源依據明令禁止使用或拆除的情況下，坍塌意外恐生憾事，因此也修訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，除明定標準，違者可能面臨5千元到6萬元罰款，為鼓勵自拆，也祭出最高20萬元補助。