影／2025桃園農產月曆搶手 手機版「動起來」受歡迎

桃園市農業局表示，今年「桃食安心嘉年華暨食農聖誕市集」明後天（14、15日）在藝文廣場開展，還有最後一波索取農產月曆的機會，當天上午10點起在現場「好農市集」15、16、17號攤位及貨櫃區食農館發放，數量有限。

農業局長陳冠義說明，2025年的桃園農產月曆由葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，帶領水彩畫家走進桃園各地寫生，打破了傳統的設計框架，民眾索取踴躍、供不應求，也因紙本月曆印刷數量有限，為了讓還沒有拿到月曆的市民朋友們也能欣賞桃園之美，農業局還另外特別製作原畫手機桌布供民眾下載。

除了靜態的桌布圖面，創作團隊也運用科技，將圖片轉變為動態圖像，另外特別加碼Androd系統動態手機桌布，將設計師及畫家們親自走訪龍潭大北坑、觀音蓮花池、新屋永安漁港等桃園各地景點畫作，突破靜態的意象概念，以動態的畫面完整呈現如茶園清幽、蓮花朵朵、漁港光陰等現場氛圍。

民眾可以搜尋「桃園好農」網頁找「最新消息」下載靜態動態的2025年桃園水果農產品月曆，下載檔案分為3種，包括月曆圖檔、月曆手機桌布，以及Androd系統動態手機桌布。