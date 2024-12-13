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影／2025桃園農產月曆搶手 手機版「動起來」受歡迎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園新年農產月曆紙本受歡迎，農業局推出手機靜態、動態版可以成為美麗的桌布。圖／農業局提供
桃園新年農產月曆紙本受歡迎，農業局推出手機靜態、動態版可以成為美麗的桌布。圖／農業局提供

桃園市農業局表示，今年「桃食安心嘉年華暨食農聖誕市集」明後天（14、15日）在藝文廣場開展，還有最後一波索取農產月曆的機會，當天上午10點起在現場「好農市集」15、16、17號攤位及貨櫃區食農館發放，數量有限。

農業局長陳冠義說明，2025年的桃園農產月曆由葛萊美獎得主蕭青陽團隊操刀，帶領水彩畫家走進桃園各地寫生，打破了傳統的設計框架，民眾索取踴躍、供不應求，也因紙本月曆印刷數量有限，為了讓還沒有拿到月曆的市民朋友們也能欣賞桃園之美，農業局還另外特別製作原畫手機桌布供民眾下載。

除了靜態的桌布圖面，創作團隊也運用科技，將圖片轉變為動態圖像，另外特別加碼Androd系統動態手機桌布，將設計師及畫家們親自走訪龍潭大北坑、觀音蓮花池、新屋永安漁港等桃園各地景點畫作，突破靜態的意象概念，以動態的畫面完整呈現如茶園清幽、蓮花朵朵、漁港光陰等現場氛圍。

民眾可以搜尋「桃園好農」網頁找「最新消息」下載靜態動態的2025年桃園水果農產品月曆，下載檔案分為3種，包括月曆圖檔、月曆手機桌布，以及Androd系統動態手機桌布。 

陳冠義說，歡迎大家一起參加明後兩天「2024桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集」，除了農產月曆發放，現場也有系列食農體驗，如客家擂茶、閩南米食手作、紅茶pizza DIY、金銀花香皂DIY等，歡迎大家一起來體驗好吃、好玩、好精彩的桃園好農。

2025桃園農產月曆紙本受歡迎。圖／農業局提供
2025桃園農產月曆紙本受歡迎。圖／農業局提供

月曆 桃園 食農

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