桃議會綠營提案修議事規則 人數不敵藍營、無黨被退回

桃園市議會今進行第3屆第12次臨時會，民進黨團總召林志強在臨時動議提案修改議事規則，將預算案一讀從聯席審查改為分組審查，但國民黨團與無黨聯盟反彈，經大會舉手表決，贊成分組與贊成聯席人數為12比28，提案最後退回。

林志強表示，民進黨團在上個會起也曾提案分組審查，此次再提，主因是聯席審查亂象橫生，分組委員會職權實質上被架空，無法發揮專業，也無法細究每筆預算用途，也無法培育新進議員在特定領域的專業能力，建議修正預算案、墊付案和決算報告除項目涉及跨委員會職權，否則應由各組委員會實質審查。

林志強進一步表示，雖然實施分組審查，但不同委員會的議員還是可以發言，也能透過書面詢問方式了解預算內容，不影響問政權益。

但是，無黨聯盟總召李家興指議會過去曾實施分組審查，就是因為遇到很多問題，才會恢復聯席審查，恢復聯席審查後，所有議員能充分發言，也沒有耽擱到審查時間，建議維持聯席審查。

國民黨桃園市議員舒翠玲認為分組審查才會真正架空議員職權。她表示，一個小組只有9到10個議員，可能3個議員就決定預算走向，非小組議員沒辦法參與表決，書面詢問也不能暢所欲言，才是真正架空議員職權。

舒翠玲說，桃園市議會實施一讀聯席審查多年，無不讓議員暢所欲言，而分組審查結果要送大會，大會如果其他議員有意見，又要重新討論一次，原先分組討論內容就白費，「分組才是真的浪費時間」。

由於分組與聯席審查各有支持者，大會最後舉手表決，結果贊成分組者僅12名，贊成維持聯席有28名，提案最後退回。