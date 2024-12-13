苗縣大湖草莓溫泉季周末登場 恐破4萬車次...替代路線看這裡

苗栗縣知名的大湖草莓，時序已進入產季，也正式宣告邁入旅遊旺季，警方預估本周起例假日車流恐破4萬車次、12萬人潮，因此將從本周末起祭出交通管制與疏導措施，並提供來往草莓溫泉地區替代路線，讓遊客避開塞車之苦。

苗栗縣警局指出，14日(周六)起將正式啟動草莓溫泉季交通疏導勤務，且參考交通部中央氣象署預報最低溫度在12度至19度，將吸引大量遊客前來採草莓及泡溫泉。預估本周湧入遊客可達4萬車次、12萬人次；自本周末起，即動員5個分局及交通隊約200名警力投入交通疏導及為民服務等各項工作，針對易壅塞路段加強交通疏導。

根據調閱11月第三、四及本月第一周假日湧入大湖及泰安鄉草莓溫泉區車流量，總計9萬4305車次，平均每周湧入約3萬1435車次，並於本月初已在國道1號頭屋、三義交流道、台3線大湖段、台13線水美街及台72線頭屋至獅潭段等重點地區，先行編排警力執行監控車流及交通疏導勤務，整體道路交通狀況均順暢。

目前最新替代道路規畫路線已出爐，供遊客參考如下：國道3號(南下、北上)匯出苑裡交流道，接續行駛縣道140線(東向)，再左轉台3線(北上)；國道1號(南下)匯出苗栗交流道，左轉行駛台6線，右轉台3線(南下)；國道1號(北上)轉國道4號，匯出台3線繼續北上。