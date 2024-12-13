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「衷真家宴」沉浸式互動劇場及辦桌 促進中壢龍岡族群融合

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」今起至12月15日於桃園市中壢區忠貞新村文化園區熱鬧登場。圖／文化局提供
「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」今起至12月15日於桃園市中壢區忠貞新村文化園區熱鬧登場。圖／文化局提供

「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」今起至12月15日於桃園市中壢區忠貞新村文化園區熱鬧登場，除了可觀看戲劇，也更是一場沉浸式的生活體驗，邀民眾一起感受不同族群之間的情感交流與故事。

因應桃園市人口快速成長，為拉近新、舊住民的連結與交融，今年桃園市文化局規畫座落於桃園市中壢、平鎮、八德三區交界處，多元族群的交匯之地的桃園龍岡地區為場域，辦理活動。

由早期的客家、閩南、來自滇緬地區的國軍及其眷屬，及隨著通婚、依親和外籍移工政策的開放，再加上鄰近龍岡清真寺，越來越多新住民在此落地生根，近年來隨著周邊新建許多公寓大廈，陸續增加許多從台灣各地移居桃園的住民。

本次與桃園市傑出演藝團隊何日君再來劇團合作，將過往累積的文史調查成果，轉化為沉浸式互動劇場體驗及辦桌，以各族群在忠貞的生命故事為主，首次創作出屬於龍岡地區的「衷真家宴」。其中更邀請在地商家，透過互動式的表演與劇情發展，搭配在地滇緬及東南亞料理之辦桌體驗，感受不同族群文化在此地的融合與互動。

文化局說，本次活動除了邀請忠貞市場鄰里居民外，更邀請龍岡清真寺一起共襄盛舉。這場活動不僅是一場文化饗宴，也是一個促進社會融合的良機。隨著桃園市日益多元的發展，希望透過這類創新的活動，讓不同族群、不同背景的市民能夠在共同參與的過程中建立更多連結與共識，並一同見證這座城市多元文化的美麗交織。

中壢 桃園 辦桌

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