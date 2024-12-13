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整修完成 苗栗外埔漁港休閒漁業館拚活化

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
後龍外埔漁港休閒漁業館二樓因設施老舊閒置已久，縣府最近整修完成。記者吳傑沐／攝影
後龍外埔漁港休閒漁業館二樓因設施老舊閒置已久，縣府最近整修完成。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍鎮外埔漁港休閒漁業館二樓空間因設施老舊閒置已久，被審計室點名列出多項缺失。縣府最近花費500多萬元整修完成，有意交由南龍區漁會營運活化，但漁會考量成本及維護開支，接手意願不高，地方憂心恐再度淪為蚊子館

外埔漁港旁的休閒漁業館20年前斥資8千多萬元興建，但之後營運及維護不周而閒置。由於設備毀損，縣府農業處漁業科最近花500多萬元整修，包括輕鋼架汰換、破損及鏽蝕門窗更換、廁所部分構件修繕、消防設備汰換等，目前已完工，希望交由南龍區漁會接手營運。

南龍區漁會總幹事顏德坤則持保留態度，他說，現階段消費型態不同以往，人潮不固定且也不多，原本的港區漁獲拍賣也早已轉至龍鳳漁港。休閒漁業館二樓曾兩度外租給業者開設餐廳，但生意不穩定，最終都撐不住熄燈而閒置至今，若要接手營運須考量未來的維護開支，仍待開會討論。縣議員葉忠倫說，若漁會不承接，建議縣府採促參方式招商，將場館作為餐廳或商場使用。

農業處副處長蔡政新說，目前規畫仍以漁會承接為主，若漁會回覆確定不接，促參招商也是可行方式。

蚊子館 農業處 餐廳

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