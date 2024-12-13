桃園航空城拆遷戶 批安置街廓容積被限縮

桃園航空城拆遷戶配地至安置街廓，陸續準備蓋房，但民代與住戶反映大園區五結地段與青埔部分安置街廓地勢較高，加上地處飛航限高管制區，獨棟獨戶最高只能蓋到4樓，有容積用不完的疑慮。市府回應，拆遷戶可在25日前申請換地。

議員游吾和和拆遷戶指出，五結地段和青埔部分安置街廓地勢較高，航空城開發整地後又墊高了一些，導致同樣在飛航管制區，其他的街廓獨門獨戶可以蓋到20多公尺5層樓高，五結段和青埔這2處街廓最高只能蓋17.5公尺，如果要蓋電梯，又更難規畫。

游吾和說，拆遷戶也反映政府早就知道這有航高限制，為何在選擇安置街廓時沒告知拆遷戶？他要求政府拿出誠意，讓權益受損的民眾重新選配，政府現行每坪3萬元補助的重建期限也要再延期。

市府人員說明，當初開相關說明會的時候，就提醒拆遷戶這裡有航高的限制，並說明能蓋房子的建築高度約14.5至17.5公尺不等，透過不同的設計，一樣可百分之百使用法規允許的容積率。

針對當地拆遷戶的陳情，市府日前邀集180多安置拆遷戶說明，表示可以選擇換地，改配其他區位的安置街廓，如果不換地，請拆遷戶蓋房前和建築師討論調整房子的形式，藉此充分使用容積。提醒選擇換地的拆遷戶，須在25日前向市府申請。