馨生人求診免擔心 大桃園各地區78家中西醫「免掛號費」

取消掛號費上限後，六都多家醫院調升170至500元增加患者支出，桃園地檢署今與桃園醫界簽署「桃愛相伴 醫馨為您」司法保護醫療關懷聯盟合作備忘錄，藉司法、醫界合作，讓馨生人（犯罪被害人）就醫免掛號費，全桃已有78家中西醫提供醫療照顧服務。

檢察長俞秀端感謝各家醫療院所參與「司法保護醫療關懷聯盟」並啟動，得以實際行動支持犯罪被害人或家屬的馨生人，相信在公私部門合作協力下，建構不漏接、無死角的司法醫療關懷網，讓弱勢馨生人都能感受到社會的溫暖。

法務部副司長林秀敏致詞時，讚揚「司法保護醫療關懷聯盟」是司法與醫療在司法保護領域攜手合作的里程碑，也是跨領域結合民間網絡的最佳範例，對於在司法程序中相對弱勢的犯罪被害人，司法保護醫療關懷聯盟的成立，能促進司法和醫療體系間有效協作，以及對弱勢群體的積極支持，78家醫療機構願意拋磚引玉、貢獻專業，實踐「醫界的社會責任」，正是醫者仁心的體現，並對桃園地檢署及犯罪被害人保護協會桃園分會推動保護業務的用心表示肯定。

桃園市衛生局長賈蔚說，司法界推動保護犯罪被害人及家屬的醫療服務令人感動，更由衷感謝迄今已支持與加入這項公益推廣的醫療機構，在醫療資源不足環境下，毫不猶疑地以具體行動支持馨生人，將醫療專業力量投入司法保護服務工作，建立完整司法醫療關懷網，既彰顯柔性司法保護政策，更展現關懷、慈愛的醫者精神，市府會秉持此醫療關懷聯盟理念，繼續號召更多醫療院所支持馨生人。