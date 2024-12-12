開創綠色運輸紀元 遠傳為新竹市打造電動公車充電樁

新竹市政府今（12）日宣布，全電動先導公車12月13日正式上路，將行駛新竹輕軌紅線路網，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，搭配遠傳打造的全台首座電動公車公共充電樁，為市民提供零汙染綠色公車路線。

首批啟用的兩處電動公車充電樁位在北大路與生醫園區，每站皆配置四槍180kW及兩槍120kW的高效充電樁，並具備三槍同時充電的技術特性，能在短短15分鐘內完成公車快速補電，大幅縮短充電等待時間。此項創新解決方案讓客運業者得以彈性規劃班次運行，並提升營運效率。

為確保新路線運營順暢，電動公車充電樁已於10月完成建置，並提前完成了壓力測試，讓司機熟悉路線及電動公車操作，及行車時間測試。先導公車與182路公車搭配，班距將由40分鐘縮短為20分鐘，為市民提供更便捷的交通選擇。

新竹市政府表示，先導公車啟用是配合行政院2030年公車全面電動化政策的重要舉措，也是新竹市公共運輸系統邁向綠色轉型的重要里程碑。市府將繼續與公路局合作，支持市區公車業者向公路局申請購車補助，並計畫在南大路大客車停車場與北新竹大客車停車場設置更多充電樁，進一步提升新竹市電動公車的運營環境。

遠傳擁有豐富的充電樁建置與維運經驗，涵蓋辦公大樓、百貨商場以及公有停車場等場域，已有數百支充電樁的建置實績，並提供7x24全天候維運服務。

除了電動公車公共充電樁外，遠傳也為新竹市公有停車場陸續增設超過200支充電樁，並持續協助擴建電動公車充電樁，普及綠色公共交通網路，滿足市民日益增長的需求，更攜手有「科技之都」美譽的新竹市，實現「永續環保、節能減碳」的城市交通目標，共同引領全台公共運輸綠色轉型。