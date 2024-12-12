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民進黨內點名選桃園市長？ 彭啟明：對其他政治職位沒意圖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2026年縣市長選舉，傳出民進黨內點名環境部長彭啟明（左二）到艱困選區桃園市參選，彭啟明說，沒這個想法。記者鄭惠仁／攝影
2026年縣市長選舉，傳出民進黨內點名環境部長彭啟明（左二）到艱困選區桃園市參選，彭啟明說，沒這個想法。記者鄭惠仁／攝影

2026年縣市長選舉，傳出民進黨內點名環境部長彭啟明到艱困選區桃園市參選，彭啟明今表示，他是專業人士，非政治人物，沒有這個想法，也沒有這個意圖。

彭啟明今天下午到台南市學甲區、七股區了解爐碴處理情形，以及光電場掩埋營建混合物的問題，被問及縣市長選舉還有2年，但已傳出民進黨內已點名他到艱困區桃園市參選的想法。

彭啟明表示，他不是政治人物，是因為賴總統、行政政院長卓榮泰認為淨零很重要，請他來政府機關服務。

彭啟明說，他是為了淨零、氣候變遷，以及讓環境更好，辭去原來工作，來做這個工作，其他政治職位，「我都沒這樣的意圖」，如果有這樣的轉換就會回民間。「我不是政治人物，我是專業人士，我願意為國家來服務，我沒有這樣的想法。」

彭啟明 淨零

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