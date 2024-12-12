陽明交大醫院引進首台行動複合手術室 檢查3D定位與手術一次搞定

很多病人在手術進行前或術中都要進行一連串檢查，現在可以在一台Hybrid OR搞定！陽明交通大學附設醫院引進全台第一座行動式複合手術室（Mobile Hybrid OR），它可靈活移動到任何需要的手術室，術前檢查與術中3D影像定位導引功能，提升手術精準度，術後電腦斷層掃描，馬上確認手術結果，對病人更安全，確保高醫療品質。

院長楊純豪表示，此次率先引進全台灣第一台行動Hybrid OR，並於上周的第八屆台灣醫療科技展展出這台超越醫學中心等級的新設備，不僅展現醫院在醫療技術的持續進步，更為東部地區的醫療服務注入新動能。

陽明交大醫院今天把這台先進設備推到醫院大廳，讓民眾近距離了解功能應用。院方表示，Hybrid OR（複合手術室）具有術前、術中及術後的輔助特點，而行動式的Hybrid OR堪稱是「醫界的特斯拉」，造價3千多萬元，透過遙控器操作就能移動，其設計靈感源自當今最熱門的自動駕駛技術，只要一台進駐，即可把普通的手術室升級成為具有多功能檢查定位功能的手術室，讓每間都是複合手術室。

Hybrid OR具有術前、術中及術後的輔助特點包括：

●術前：在開刀房進行手術前的電腦斷層掃描等檢查，解析病患構造，提供精準術前資訊以利手術規劃。

●術中：在不移動病人的情況下進行掃描及3D影像定位，即時取得醫療影像；相較於傳統手術，無須再將患者往返檢查室與手術室之間，縮短搶救時間及避免感染風險，安全性大幅提升。

●術後：病人推到恢復室之前，再次進行掃描檢查，即時確認手術結果，確保醫療品質。

對於醫護人員的優點是，該系統可根據患者身形與姿勢，利用電動遙控進行影像導引，降低醫療團隊暴露於輻射劑量風險。

陽明交大醫院外科部主任蔡建和表示，行動Hybrid OR具有跨科整合的臨床價值，為創傷科、骨科、神經外科、胸腔外科及血管外科手術提供實質效益。