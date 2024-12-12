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桃園替代役訓練首結合攀岩課程 盼強化民防韌性

中央社／ 桃園12日電

桃園市民政局今天在桃園區國民運動中心舉行替代役法紀教育及民防訓練，除基本法紀教育外，民防訓練首度結合攀岩活動，以提升役男體能及面對突發狀況能力。

桃園市政府民政局局長劉思遠表示，役男是民防體系重要核心，民防訓練過去著重服務及法治觀念宣導，為強化全民防衛韌性，今年改以實作訓練為主，包括交通管制、疏散避難等實用技能。

劉思遠指出，課程更首度結合攀岩，並利用運動中心攀岩場模擬災害情境，讓役男從中學習應對突發狀況，提高身處複雜環境的心理素質能力。

參訓的古姓役男說，以往的民防訓練就是上課，但這次的課程加入攀岩非常有趣，「有回到成功嶺新訓的感覺。」

吳姓役男坦言「比想像中累很多」，因攀岩時需要手、腳、腦並用，攀爬時全身都在用力，還需思考移動路線「很有挑戰性」，期待以後可以多安排類似訓練課程。

民政局表示．今天進行第4季法紀教育及民防訓練，共有轄內各區公所、戶政事務所等31個單位、106名替代役男參訓。

配合中央政策，民政局指出，今年規劃創新課程，除將無人機納入役男演訓召集以利災害防救運用，也在民防訓練融入攀岩課程，盼藉由創新實用訓練，強化全民防衛整體韌性，讓役男為家園安全及社會盡一份心力。

替代役男 桃園 民防

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