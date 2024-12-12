新竹護城河耶誕市集交管惹民怨 市府允滾動調整

新竹市府從明天起至31日止於護城河附近舉辦耶誕市集，因應場布提前進行交通管制，鄰近住戶今天反映出入困難。竹市府表示，分階段性交通管制，會進行滾動式調整降低影響。

居住新竹市護城河附近的林姓住戶今天告訴中央社記者，受到封路影響，住戶開車進出不便，他還要接送孩子上下課，實在不方便，竹市府應對封路做好交通規劃與調整。

新竹市育賢里長李文正接受媒體訪問表示，因應管制，包含竹市文化街6巷的住戶只能進不能出、民族路33巷的住戶只能單向通行，民眾進出家門實在不方便，竹市府應改善。

對此，新竹市政府城市行銷處透過文字資料指出，有關2024新竹市耶誕活動交通管制部分，已陸續與育賢里、親仁里、中正里及社區進行溝通並調整，活動期間將分2個階段進行交通管制。

城銷處表示，第1階段從12月11日晚上9時時起至12月16日上午6時30分止；第二階段從12月18日晚上9時起至12月25日上午6時30分止，管制範圍為府後街（中央路至東門圓環）、文化街（中央路至東門圓環）、仁愛街11巷及中正路96巷。

針對相關管制措施，城銷處指出，將以對附近住戶及學生通勤影響最小為原則，也會進行滾動式調整。此次耶誕市集有結合晚會，盼讓市民感受到歡樂的節慶氣氛。