毒品檢驗塞車 桃園副市長蘇俊賓籲中央輔導民力協助

桃園市副市長蘇俊賓今日參加行政院院會，主動提出目前毒品檢驗量能嚴重不足，檢驗時間大幅延宕，將影響司法與輔導工作進行；行政院卓榮泰院長也認同提升檢驗量能至關重要，會中也指示政委陳時中協調處理，提升毒品檢驗系統效能。

蘇俊賓指出，全國新興毒品檢驗主要依賴刑事警察局、調查局及法醫研究所，2023年全國送中央檢驗新興毒品件數有15902件，檢驗時間大概要1到6個月，有明顯塞車現象，面對新興毒品如依託咪酯被納入二級毒品管理後，檢驗需求將大幅攀升，情況恐更加嚴重。

此外，警方執行「加強掃蕩喪屍菸彈」專案，將相關案件檢驗時間縮短至1個月，變相排擠其他案件，桃園與地方法院、地檢開治安聯繫會報，不少法官也反映開庭期前若無法取得檢驗報告，對審理也會造成極大困擾。

其實，行政院上個月14日院會由法務部提「新世代反毒策略行動綱領」第三期計畫，蘇俊賓就反映新興毒品檢驗能量不足且快篩試劑規格標準未統一的問題，指此情形會造成第一線執法及教育輔導工作面臨諸多挑戰。

蘇俊賓說，地方法院函詢衛福部索取國內可檢驗依託咪酯機構資料，得到回覆只有檢驗量能已飽和的刑事局與調查局，顯示各單位還是各做各的，被動等待民間單位申請驗毒認證，過於消極，然而「新興毒品樣態多元，檢驗能量不能淪為被動」。

蘇俊賓指出，目前全國醫療院所即使具備檢驗毒品能力，由於無人輔導協助取得檢驗認證，無法參與檢驗工作，建議中央主導，除了統一標準，也要協助地方規畫預算升級實驗室設備，輔導民間力量，多管齊下才能確保未來檢驗量能。