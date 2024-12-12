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桃園公園啟用不到10天有安全疏失 水泥尖角恐傷人
桃園市政府推動一區一旗艦公園，斥資7400萬元12月3日正式啟用的中壢區光明公園打造全齡遊戲區，還有跑酷及彈跳床。但民眾反映，跑酷區的水泥尖角存在潛在危險，且標示也不清楚，容易讓孩童跨年齡遊玩受傷。桃園市養工處說，將於跑酷設施加強標註適用年齡為13歲以上，轉角處予以圓角修飾。
光明公園位於中壢觀光夜市旁，周邊多為住宅區，也有國小、高中等學校分布，更鄰近老街溪及機捷，加上附近1公里內公園皆為舊式遊具，因此市府著手改善。
改善後遊戲場共有包括4大主題遊戲場，2至12歲秘密樹屋探索區、水樹遊戲島、5至12歲奇幻樹屋探險區、13歲以上森林冒險挑戰區。遊戲設施包含沙坑、秘密小屋、多功能挑戰遊戲塔、鞦韆、水道遊戲、挑戰攀爬網、多功能挑戰路徑、蹦床、上肢旋轉設備。
市議員彭俊豪接獲民眾陳情表示，部分設施像跑酷區的水泥尖角存在潛在危險，已立即要求廠商處理，將尖角磨圓，減少孩子可能受傷的風險；還有了樹屋透視性不足，家長在地面無法注意孩童狀況，鋪面也有安全疑慮；年齡分區標示不夠明確，可能造成使用上的混淆。
彭俊豪說，昨與廠商一同會勘，就是希望能盡速改善，特別是關於設施安全細節和場域畫分的清楚性，讓孩子們有一個更安全、舒適的遊玩環境廠商。
養工處回應，光明公園森林冒險挑戰區適用年齡為13歲以上，跑酷設施在設計時有參考專業跑酷人士意見，所設計邊角型式為跑酷時抓握考量，將於跑酷設施加強標註適用年齡為13歲以上，轉角處予以圓角修飾。
養工處說，樹屋滑梯適當處均有具視覺通透性網狀格柵，孩童於樹屋活動不是靜態而是流動性，出入口具有固定性及單一性，家長於本遊戲區可顧及孩童安全。而秘密樹屋探索區及奇幻樹屋探險區為12歲以下遊戲區，其鋪面為彈性地墊及鬆散材，已取得安全檢測報告。
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