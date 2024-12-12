竹縣峨眉鄉長王增忠因案停職 田昭容就任代理鄉長

新竹縣峨眉鄉長王增忠因捲入LED採購弊案，11月遭到新竹地院依貪汙罪重判12年有期徒刑，新竹縣府依法對他停職，在停職期間由新竹縣長楊文科指派代理鄉長一職，選定由前國大代表、剛從新竹縣府退休的機要秘書田昭容接任，今上午在峨眉鄉公所宣誓就職峨眉鄉代理鄉長。

田昭容原本即為新竹縣人，且為為中國文化大學中山與中國大陸研究所博士，不僅曾任國大代表，也曾競選立委，並在前縣長邱鏡淳及現任縣長楊文科任內都在新竹縣政府擔任要職，歷任社會處長、文化局長、縣府發言人、縣府機要秘書。

過去一段時間她都擔任縣長機要秘書，參與多項新竹縣府重要決策，不過就在她向縣長提出退休之際，因峨眉鄉長一職出缺需有人代理職務，因此楊文科立即指派她前往接任，今天退休令才剛生效，上午便立即就任峨眉鄉代理鄉長。

宣誓就職典禮上午在鄉公所舉行，田昭容在縣府秘書長李安妤監誓、主計處長黃文琦監交下宣誓就職，她強調將全力配合縣府政策，推展峨眉鄉鄉務。李安妤也代表縣府，期待田昭容就任後，延續之前基礎，配合縣長的各項政策，與代表會、村鄰長們攜手鄉公所同仁一起為峨眉鄉鄉務打拚。

田昭容表示，感謝過去峨眉鄉歷任鄉長、民意代表及村鄰長們的努力，代表們和村鄰長都是為推動地方事務的最佳幫手，未來也必須仰賴大家的合作，在人文、教育、農業推展等各方面，思考創新作為。

另方面，因涉貪遭法院判決有罪而遭到停職的現任鄉長王增忠，自認無辜否認收受業者回扣，還將提出上訴爭取復職。

王增忠因涉入LED路燈採購弊案，與前新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平一同護航業者，並從中收取回扣，王增忠遭到新竹地方法院依違背職務收受賄賂罪判刑，一審遭重判12年有期徒刑，並褫奪公權8年，同時沒收犯罪所得45萬元。