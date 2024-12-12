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衛福部提長照機構獎勵計畫 桃園副市長蘇俊賓：忽略照顧者權益

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓指衛福部「住宿機構照顧品質獎勵計畫」忽略照顧者的權益，行政院長卓榮泰允調整評鑑指標權重。圖／行政院提供
桃園副市長蘇俊賓指衛福部「住宿機構照顧品質獎勵計畫」忽略照顧者的權益，行政院長卓榮泰允調整評鑑指標權重。圖／行政院提供

行政院會今天討論衛福部「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，桃園副市長蘇俊賓認為評鑑指標多半著重機構裡的被照顧者，忽略照顧者也需被關注，建議計畫再做調整，否則「沒有好的工作環境，哪來好的照護環境」。

行政院長卓榮泰認同蘇俊賓說法，除了服務量增加，最重要是服務品質也要增加，會中也指示衛生福利部把獎勵計畫內容再調整。

據悉，住宿機構照顧品質獎勵計畫有7大評鑑指標，包括緊急災害應變、個別化支持計畫執行、建構照顧資訊系統、智慧輔助照顧科技運用、強化人員管理、加強專業知能和維護服務對象權益；蘇俊賓認為，指標都在關注被照顧者的權益問題，忽略照顧者也該被重視。

蘇俊賓指出，提升長照機構的服務能量，關鍵在照顧者的服務品質與量能。國內長照住宿機構已經不足，又面臨人力短缺，應重視照顧者的工作環境，才有辦法留住人才。因此，建議評鑑納入更多勞動環境相關項目，例如員工工時、福利、職涯發展與離職率等，申訴管道是否暢通也很重要，這些項目的比重都應該在調高。

蘇俊賓強調，沒有好的照顧者工作環境，哪來的良好的照護環境？獎勵計畫忘了在第一線貢獻的這群人，有好的工作環境才能吸引更多優秀人才加入長照行業。

蘇俊賓 長照

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