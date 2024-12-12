桃園市成立警犬隊 協助緝毒防爆及安檢
桃園市今天成立警犬隊，成為繼新北市、台中市後第3個成立警犬隊的縣市。市長張善政說，警犬隊將協助執行緝毒、防爆及安檢任務，並在2025台灣燈會上協助維護治安。
張善政今天出席「桃園市政府警察局警犬隊成軍暨授階典禮」時表示，桃園是繼新北、台中後第3個成立警犬隊的縣市，在1年內完成了臨時廳舍選址、興建，以及領犬員的甄試與犬隻挑選、訓練，過程非常不容易。
張善政說，警犬隊未來將協助警方搜索毒品、擴大臨檢、特種勤務、大型活動安檢及爆裂物偵檢等工作，打造桃園成為更安居的城市。
張善政也說，感謝財政部關務署協助市府申請領回執行犬，也感謝新北市、台中市政府協助警犬、領犬員訓練，相信警犬隊能協助各項查緝工作事半功倍，更完善守護桃園治安。
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