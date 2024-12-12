新竹竹蓮寺歲末辦寒士尾牙 席開近200桌溫馨圍爐

新竹市竹蓮寺與達摩慈善功德會今在竹蓮寺前廣場舉辦歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭尾牙宴，席開近200桌，邀請新竹市寒士、耆老及清寒家庭共享歲末年終的溫馨饗宴，代理市長邱臣遠說，感謝竹蓮寺與達摩慈善功德會共同關懷弱勢民眾，每道美味佳餚不僅滿足味蕾，更溫暖了他們的心。

邱臣遠表示，感謝竹蓮寺主委許修睿及各界善心人士的付出，每年在歲末年終家家戶戶圍爐之際舉辦寒士尾牙宴，讓弱勢民眾感受社會的溫暖，與市府共同實踐幸福真永遠的安居科技城。

邱臣遠分享，此次活動透過公私協力共同撐起愛心保護傘，並構建起社會的安全網，市府將持續聆聽地方的心聲，明年度的社福預算在市議會及許議長的支持亦有所提升，持續為市民朋友提供最溫暖的服務，實現「安居科技城，幸福真永遠」願景。

身兼新竹市議會議長的竹蓮寺主委許修睿表示，竹蓮寺秉持觀音菩薩慈悲心，在信眾的支持與愛護下，長期回饋社會公益。寒士尾牙宴的由來緣起於16年前，由當時一位國樂老師邱隆泉率先發起關懷寒士尾牙宴，邱老師病逝之後就由竹蓮寺持續接手，關懷社會上經濟困頓的弱勢民眾，感謝多年來善心人士們認桌，持續發揮愛心，為寒士們設宴，溫暖眾多弱勢民眾。

社會處表示，今年受邀參與圍爐饗宴的單位，包括身心障礙者聯合就業協會、智障福利協進會、肢體障礙自強協會等多個社會福利機構，共有數十個單位參與，席開近200桌。

這次活動不僅為弱勢民眾送上了溫暖的餐點，更傳遞了關懷與愛心，讓他們在寒冷的冬天感受到來自社會各界的支持與溫情。活動不僅是一次饗宴，更是社會大愛的具體體現，讓每位參與者都感受到被關注和被尊重的價值。