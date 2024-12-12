9旬母逝世…桃園低收男無力付喪葬費 警攜手民間捐12萬送行

桃園市蘆竹區一名韓姓男子為低收入戶，近日高齡90歲的母親過世，因無力支付喪葬費，南興里長謝佳秀今下午與蘆竹分局、關懷協會聯合募集12萬元，捐助韓男喪葬費並給予關懷；警方表示，韓男雖有兄弟姊妹，但全靠他撫養母親生活，如今母逝求助，社會善心團體發起捐助喪葬費，關懷弱勢，表達社會溫暖。

低收戶韓姓男子說，他有弟妹共4人，母親與他共同在蘆竹租屋居住，平時靠低收戶及做零工貼補家用，母子近年相依為命，已經有5、6年了都沒有弟妹來探望母親，讓他相當感慨，而弟妹不知老母親生病，直到母親如今已經過世，感謝社會善心團體贊助，「我心裡很感激」。