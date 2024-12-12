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9旬母逝世…桃園低收男無力付喪葬費 警攜手民間捐12萬送行
桃園市蘆竹區一名韓姓男子為低收入戶，近日高齡90歲的母親過世，因無力支付喪葬費，南興里長謝佳秀今下午與蘆竹分局、關懷協會聯合募集12萬元，捐助韓男喪葬費並給予關懷；警方表示，韓男雖有兄弟姊妹，但全靠他撫養母親生活，如今母逝求助，社會善心團體發起捐助喪葬費，關懷弱勢，表達社會溫暖。
低收戶韓姓男子說，他有弟妹共4人，母親與他共同在蘆竹租屋居住，平時靠低收戶及做零工貼補家用，母子近年相依為命，已經有5、6年了都沒有弟妹來探望母親，讓他相當感慨，而弟妹不知老母親生病，直到母親如今已經過世，感謝社會善心團體贊助，「我心裡很感激」。
南興里長謝佳秀獲知韓男處境，立即發起募捐幫助韓男母親出殯，獲得蘆竹分局秘書室主任陳永成等員警支持，包括蘆竹區福興里長陳太陽、威振宮、南竹所及金蘭關懷促進協會、行善團等單位共同捐贈12萬元幫助韓男順利為韓母送行；謝佳秀說，透過社會善心團體幫助韓男，發揮善心表達社會關懷。
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