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直達竹科行駛輕軌紅線 全電動先導公車明起正式營運

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線，今天在陽明交大舉辦啟用典禮，後續將與巡迴巴士紅線與橘線整併，並搭配182公車，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點。

新竹市代理市長邱臣遠指出，先導公車上路後將配合182路公車共同調度，班距從40分鐘縮短為20分鐘，亦會立刻納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，最便宜只要288元就可以搭到飽，預期明天正式上路後，公車運量將大幅成長。

邱臣遠表示，先導公車不僅是全電動公車，更都搭載先進駕駛輔助系統，包含前方防碰撞預警系統、車道偏移警示及車道維持輔助系統、行車盲點偵測系統等。

此外，先導公車皆為低地板車型，無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務；車上並設置無障礙席位及專用下車鈴，全面保障身心障礙者乘車權益。

新竹市交通處表示，先導公車路線進入陽明交通大學校園和新竹科學園區，在陽明交大校內共計設置來回6個站點，科學園區內也設置來回6個站點，先導公車路線不僅是竹市第一條全電動公車營運的路線，更是第一條直達園區的公車路線，提升學生與園區從業人員乘車便利性，先導公車直達新竹高鐵站及火車站，減少中途轉乘困擾，提升通勤通學效率。

交通處補充，今天啟用先導公車即為大新竹輕軌紅線路線，盼透過先導公車投入營運，培養大眾運輸使用人口習慣，提高未來輕軌紅線的潛在運量。

新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影
先導公車搭載先進駕駛輔助系統，包含前方防碰撞預警系統、車道偏移警示及車道維持輔助系統、行車盲點偵測系統等。記者黃羿馨／攝影
先導公車搭載先進駕駛輔助系統，包含前方防碰撞預警系統、車道偏移警示及車道維持輔助系統、行車盲點偵測系統等。記者黃羿馨／攝影
先導公車上路後將配合182路公車共同調度，班距從40分鐘縮短為20分鐘。記者黃羿馨／攝影
先導公車上路後將配合182路公車共同調度，班距從40分鐘縮短為20分鐘。記者黃羿馨／攝影
先導公車皆為低地板車型，無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務。記者黃羿馨／攝影
先導公車皆為低地板車型，無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府打造10輛電動公車，推動首條全線採電動公車營運的「先導公車」路線。記者黃羿馨／攝影

公車 新竹 陽明交大

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