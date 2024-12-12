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桃園航空城拆遷戶批安置街廓容積率被限縮？市府說明

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府日前特別辦理五結段和部分青埔拆遷安置街廓容積率和限高問題說明會。圖／游吾和提供
桃園市政府日前特別辦理五結段和部分青埔拆遷安置街廓容積率和限高問題說明會。圖／游吾和提供

桃園市議員游吾和指出，航空城拆遷戶配地大園區五結地段安置街廓，與青埔部分街廓因為地勢比較高，工程整地的時候又把區位墊高一些，加上在飛航限高管制區，造成選擇在這個區塊配地的拆遷戶蓋房子，重建家園碰上樓高不能超過17.5公尺，獨棟獨戶最高只能蓋到4樓，有容積用不完的虞慮，引起拆遷戶不滿。

市府日前邀集180多安置拆遷戶說明，表示可以選擇換地，改配其他區位的安置街廓，如果不換地，請拆遷戶蓋房子前和建築師討論調整房子的形式，一樣能充分使用容積。選擇換地的拆遷戶需在這個月25日前向市府申請。

不過議員游吾和和拆遷戶批，當初就反映五結地段和青埔部分安置街廓地勢較高，加上有航高限制，會有容積用不完的問題，但是政府不聽才會衍生問題。結果現在，同樣在飛航管制區，其他的街廓獨門獨戶可以蓋到20多公尺5層樓高，五結段和青埔兩個街廓最高只能蓋17.5公尺，如果有電梯，屋頂很難規畫電梯的機房空間，主要原因在於這裡原本地勢就比其他街廓高，航空城開發整地後，把這裡又加墊高一些。

游吾和指出，日前在航空城服務中心的五結段和青埔段限高說明會上，拆遷戶和他就反映政府很早就知道這裡有航高限制，為何拆遷戶選擇安置街廓時沒告知，現在要蓋新家發現問題了，政府卻要他們選擇其他拆遷戶選剩下的街廓，誠意在哪裡？有錯要承認，政府要拿出誠意，現場有人要求再劃設一個坵塊規畫安置街廓，讓權益受損的民眾重新選配，政府現行每坪3萬元補助的重建期限也要再延期。

市府人員說明，當初開相關說明會的時候，就提醒拆遷戶這裡有航高的限制，並且說明能蓋房子的建築高度約14.5至17.5公尺不等，當時認為建築師在設計的時候會知道限高的情形，只要不超過17.5公尺，容積一樣可以最大化使用，也就是說透過不同的設計，一樣可以100%使用法規允許的容積率，目前申請換地的拆遷戶還是個位數，提醒拆遷戶如果確定要換地，請於25日前申請。

建築師 房子 青埔

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