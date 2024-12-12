桃園航空城拆遷戶批安置街廓容積率被限縮？市府說明

桃園市議員游吾和指出，航空城拆遷戶配地大園區五結地段安置街廓，與青埔部分街廓因為地勢比較高，工程整地的時候又把區位墊高一些，加上在飛航限高管制區，造成選擇在這個區塊配地的拆遷戶蓋房子，重建家園碰上樓高不能超過17.5公尺，獨棟獨戶最高只能蓋到4樓，有容積用不完的虞慮，引起拆遷戶不滿。

市府日前邀集180多安置拆遷戶說明，表示可以選擇換地，改配其他區位的安置街廓，如果不換地，請拆遷戶蓋房子前和建築師討論調整房子的形式，一樣能充分使用容積。選擇換地的拆遷戶需在這個月25日前向市府申請。

不過議員游吾和和拆遷戶批，當初就反映五結地段和青埔部分安置街廓地勢較高，加上有航高限制，會有容積用不完的問題，但是政府不聽才會衍生問題。結果現在，同樣在飛航管制區，其他的街廓獨門獨戶可以蓋到20多公尺5層樓高，五結段和青埔兩個街廓最高只能蓋17.5公尺，如果有電梯，屋頂很難規畫電梯的機房空間，主要原因在於這裡原本地勢就比其他街廓高，航空城開發整地後，把這裡又加墊高一些。

游吾和指出，日前在航空城服務中心的五結段和青埔段限高說明會上，拆遷戶和他就反映政府很早就知道這裡有航高限制，為何拆遷戶選擇安置街廓時沒告知，現在要蓋新家發現問題了，政府卻要他們選擇其他拆遷戶選剩下的街廓，誠意在哪裡？有錯要承認，政府要拿出誠意，現場有人要求再劃設一個坵塊規畫安置街廓，讓權益受損的民眾重新選配，政府現行每坪3萬元補助的重建期限也要再延期。

市府人員說明，當初開相關說明會的時候，就提醒拆遷戶這裡有航高的限制，並且說明能蓋房子的建築高度約14.5至17.5公尺不等，當時認為建築師在設計的時候會知道限高的情形，只要不超過17.5公尺，容積一樣可以最大化使用，也就是說透過不同的設計，一樣可以100%使用法規允許的容積率，目前申請換地的拆遷戶還是個位數，提醒拆遷戶如果確定要換地，請於25日前申請。