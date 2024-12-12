竹南鎮冬季音樂會系列活動 14日將在龍鳳漁港熱鬧登場

苗栗縣竹南鎮公所「冬季浪潮 樂響竹南」音樂會系列活動，即將於14日(六)下午在竹南龍鳳漁港熱鬧登場，屆時將有強大歌手陣容輪番上台表演，公所歡迎全家大小一同參與，感受音樂與歡樂的冬日暖流。

公所表示，活動當天將在樂響舞台帶來精彩絕倫的表演，邀請到衝撞系情歌手-邱軍、台語歌手-謝金晶、民歌手-李明德、台劇女星-鄭仲茵、熱血搖滾-HOT STAR樂團以及兒童界人氣王 MOMO台小紅莓姐姐接力演出，多元音樂風格與強大陣容，絕對滿足所有年齡層的觀眾。

除了舞台表演，現場更準備了多項精彩周邊活動，趣味闖關部分，凡完成闖關遊戲即可獲得摸彩券乙張，數量有限，前300名參加者還可獲得活動紀念品乙份；親子DIY活動則提供小魚彩繪筆筒DIY，讓孩子們發揮創意，樂在其中；之外還有歡樂摸彩，提供頭獎42吋電視等眾多精美好禮。

公所表示，不論是熱愛音樂、喜歡抽獎，還是想帶家人一起享受周末時光，這場活動都不容錯過，「12月14日，龍鳳漁港，我們不見不散！」活動詳情請至竹南鎮公所官方網站或粉絲專頁查詢。