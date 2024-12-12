苗栗外埔漁港休閒漁業館整修後難活化 恐再度淪為蚊子館

苗栗縣後龍鎮外埔漁港休閒漁業館二樓空間因設施老舊閒置已久，縣府最近花費500多萬元整修完成，並有意交由南龍區漁會接手營運來活化，但漁會考量成本及維護開支，意願不高，恐再度淪為蚊子館。

這座休閒漁業館20年前斥資八千多萬元興建，但之後營運及維護不周，還曾被苗栗縣審計室列出多項缺失，地方盼能整修活化，有效招商以發揮帶動觀光發展效果，避免資源浪費。

縣府農業處漁業科表示，該館二樓有設備損壞及消防設備年限等問題，花費500多萬元經費整修，包括輕鋼架汰換、破損及鏽蝕門窗更換、廁所部分構件修繕、消防設備汰換、頂樓強化玻璃採光罩防水作業等，目前已經完工，希望交由南龍區漁會接手營運。

對此，南龍區漁會總幹事顏德坤表示，現階段因消費型態不同以往，人潮不固定且也不多，就連原本的港區漁獲拍賣也早已轉至龍鳳漁港。他說，休閒漁業館二樓曾兩度外租給業者開設餐廳，但生意不穩定，最終都撐不住熄燈而閒置至今，且不說目前漁會沒有明確的營運方向，若要接手營運須考量未來的維護開支，這部分要再開會討論，他的看法是不樂觀。