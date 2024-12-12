目標年開300台達文西手術 中醫大新竹附醫拚升醫學中心

已設院6年的中國醫學大學新竹附設醫院逐漸成為新竹最重要的醫院之一，其中自2021年引進的達文西手術，因已經累積多達7百多例成功開刀案例，更讓新竹附醫成為達文西手術觀摩中心，中醫大新竹附醫今舉辦院慶，同時宣布明年目標可年開300台達文西手術，並力拚成為醫學中心，成為竹苗居民健康後盾。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，中醫大新竹附醫正全力發展達文西手術系統，目前達文西手術已經運用在大腸直腸外科、泌尿科、婦科、一般外科、乳房外科、減重外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術，其中大腸直腸外科個案最多，已有近3百例案例，泌尿科也接近2百例。

他指出，達文西手術有不少優點，例如可大幅降低疼痛指數，傷口小、流血量少、復原快、穩定度高，還可完整清除腫瘤與淋巴組織。中醫大新竹附醫從2021年9月設備引進到今年11月底，醫院執行達文西手術案例已經達681例，今年就已經達271台，因此目標明年有望達到年開300台目標。

外科系副院長沈名吟指出，新竹附醫已經成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，明年將角逐國家生技醫療品質獎，以特色醫療為主，全方位智慧醫療與加速復原，不只有專屬的達文西手術開刀房，也有個管師衛教，達到多專科團隊，精準排程、精準手術，與術前衛教、術後加速康復、術後追蹤等，以病人為中心的高品質醫療服務與照護。

中醫大新竹附醫今也舉辦6周年院慶，除了介紹達文西手術特色，同時也頒獎表揚優秀醫護人員，新竹縣長楊文科更親自出席見證，肯定醫院不僅提供完善醫療資源、守護在地鄉親健康，更不斷引進新設備，強化醫療服務。