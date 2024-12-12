桃園市民專屬！「就是要你管」填問券抽日韓機票、iPhone 16等好禮

桃園市水務局為了解民眾使用汙水下水道系統情況，舉辦「就是要你管」填問券抽獎活動，31日前，桃園民眾只要上網填完問卷，就有機會抽中超商禮券，參與人數越多，獎項越豐富，包括日韓來回機票和iPhone 16等好禮。

桃園市水務局表示，桃園建置汙水下水道系統，進度從升格前3.11%到目前26.06%，接管戶數突破24萬戶，11年來成長將近8倍。為求工程精進與符合民眾需求，過去曾實地訪查使用情況，但民眾多半客氣低調，獲得的反饋甚少，盼透過不用面對面的問卷活動獲得更多反饋。

即日起至31日，只要是桃園市門牌房屋所有權人或直系親屬填寫問卷，前5千名可獲得50園全家超商店子禮券，至於抽獎好禮，每累積5千份問卷就抽450份面額5百元全家超商禮券，而活動問券累積達1萬份，加抽沖繩來回機票1組。

另外，活動問券累計達2萬份加抽沖繩來回機票2組、3萬份加抽釜山來回機票3組、4萬份加抽大阪來回機票3組、5萬份加抽東京來回機票3組及iPhone 16 256 GB 2支。

水務局表示，未來加根據民眾反饋，調整下水道系統設計方式，並用民眾更容易理解的方式解說建置系統的必要性，讓污水下水道系統的推動更加順利，期許藉由各系統同步大量推動，讓「公共污水下水道普及率」光速提升。