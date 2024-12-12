快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握當下空品兼即時空汙告警 竹市空品感測器一體雙效

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。圖／新竹市府提供
新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。圖／新竹市府提供

新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。透過大數據分析科技執法，監控空氣品質變化，若為異常高值隨即發布警報，並派員追查汙染來源。環保局統計，截至11月止，已稽查共35件、火災應用8次。

新竹市代理市長邱臣遠指出，去年3月啟用空氣品質即時監測網，並於環保局首頁顯示15個聯里即時的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況，並同時可連結新竹縣空氣品質監測數據，方便民眾瞭解大新竹生活圈空氣品質現況。

新竹市環保局長江盛任說明，空品物聯網利用感測器布建密集的特性，進行汙染熱區分析，除應用於監測香山工業區及新竹科學園區外，亦廣泛布建於交通熱點、民眾陳情熱區、露天燃燒好發區、敏感族群區等，進行環境數據蒐集及監測。

江盛任指出，空品物聯網突破以往稽查人員只能被動接收民眾通報的限制，變成透過空品感測器主動分析溯源，篩選可疑汙染源對象、進廠稽查之雙軌做法，追查空汙事件來源並進行裁罰，今年截至11月止，共查獲35件，包括露天燃燒10件、民俗汙染9件、民生汙染7件、工程汙染5件、工廠排放汙染1件、火災事件3件。

江盛任表示，空品感測器亦可運用於火災應變監測，環保局透過空品感測器告警，或消防局、民眾通報，將立即應用物聯網之感測器PM2.5濃度趨勢變化，結合當地風場分析，迅速推估火災影響範圍，以及後續可能影響區域，並製作網路通報圖卡，以提供民眾第一手即時資訊及防護措施。今年截至11月止，竹市及外縣市火災應用共8次，將火災影響降至最低。

新竹市空品即時監測網。圖／新竹市府提供
新竹市空品即時監測網。圖／新竹市府提供
新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。圖／新竹市府提供
新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。圖／新竹市府提供

新竹 火災 空氣品質

延伸閱讀

美聯邦撥款援助 因應加州馬里布火災

避免異味恐慌 桃竹竹苗拍板空汙、水汙跨縣市通報監測

新北土城汽車回收場殘火處理 空品影響增鶯歌區

北市環保局科技執法 打擊關渡社子島露天燃燒

相關新聞

新竹巨城旁公有地 挨批賤賣建商蓋豪宅

新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更招商案由啟森營造計畫興建地上24層、地下5層的建築，不過市議員曾資程卻批市府賤賣土地，該地是市...

桃園市民專屬！「就是要你管」填問券抽日韓機票、iPhone 16等好禮

桃園市水務局為了解民眾使用汙水下水道系統情況，舉辦「就是要你管」填問券抽獎活動，31日前，桃園民眾只要上網填完問卷，就有...

掌握當下空品兼即時空汙告警 竹市空品感測器一體雙效

新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。透過大數據分析科技執法...

新竹市首度舉辦「星河聖誕趴」 居民抱怨封路太晚通知

新竹市政府將於東門城至護城河畔，首度舉辦「星河聖誕趴」，但附近居民指出，市府未事先告知，影響文化街6巷住戶只能進不能出、...

第5期開工 桃林鐵道綠廊明年串接台61線

桃園市桃林鐵路近年轉型串連都市綠廊的自行車路網，第5期工程11月開工，從蘆竹海湖北路往北延伸至台61線，預計明年8月完工...

桃園中壢新明市場超過30年混亂又髒 市長張善政鐵腕整治解決居民困擾

桃園市中壢區新明市場設立超過30年，很長一段時間，周邊環境一直存在問題，像是攤販佔據道路、堆置廢棄物、垃圾亂丟等等。今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。