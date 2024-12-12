掌握當下空品兼即時空汙告警 竹市空品感測器一體雙效

新竹市環保局布建300台空氣品質微型感測器，為北台灣密度最高，也是全台唯一24小時派遣稽查的縣市。透過大數據分析科技執法，監控空氣品質變化，若為異常高值隨即發布警報，並派員追查汙染來源。環保局統計，截至11月止，已稽查共35件、火災應用8次。

新竹市代理市長邱臣遠指出，去年3月啟用空氣品質即時監測網，並於環保局首頁顯示15個聯里即時的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況，並同時可連結新竹縣空氣品質監測數據，方便民眾瞭解大新竹生活圈空氣品質現況。

新竹市環保局長江盛任說明，空品物聯網利用感測器布建密集的特性，進行汙染熱區分析，除應用於監測香山工業區及新竹科學園區外，亦廣泛布建於交通熱點、民眾陳情熱區、露天燃燒好發區、敏感族群區等，進行環境數據蒐集及監測。

江盛任指出，空品物聯網突破以往稽查人員只能被動接收民眾通報的限制，變成透過空品感測器主動分析溯源，篩選可疑汙染源對象、進廠稽查之雙軌做法，追查空汙事件來源並進行裁罰，今年截至11月止，共查獲35件，包括露天燃燒10件、民俗汙染9件、民生汙染7件、工程汙染5件、工廠排放汙染1件、火災事件3件。

江盛任表示，空品感測器亦可運用於火災應變監測，環保局透過空品感測器告警，或消防局、民眾通報，將立即應用物聯網之感測器PM2.5濃度趨勢變化，結合當地風場分析，迅速推估火災影響範圍，以及後續可能影響區域，並製作網路通報圖卡，以提供民眾第一手即時資訊及防護措施。今年截至11月止，竹市及外縣市火災應用共8次，將火災影響降至最低。