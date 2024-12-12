新竹市首度舉辦「星河聖誕趴」 居民抱怨封路太晚通知

新竹市政府將於東門城至護城河畔，首度舉辦「星河聖誕趴」，但附近居民指出，市府未事先告知，影響文化街6巷住戶只能進不能出、民族路33巷住戶只能單向通行。市府也表示，活動將以對附近住戶及學生通勤影響最小為原則進行滾動式調整。

新竹市政府與暢銷全球的經典繪本小王子合作，以星光璀璨的銀河為主題，於12月13日至12月31日在東門城至中央路護城河畔舉辦「2024新竹市星河聖誕趴」，活動將護城河打造成最浪漫的打卡地點，並規畫愜意的歐風市集，還有一系列精采的周邊活動，活動期間也將分兩階段實施交通管制。

市議員曾資程接獲育賢里「東城100」社區鄉親反映，為何市府舉辦活動不事先告知，影響文化街6巷的住戶只能進不能出、民族路33巷的住戶只能單向通行，詢問里長市府有沒有針對此次活動封路、和及住戶溝通，得到的回應是要封路的前一天才通知，里長、區公所完全沒收到通知。

「大家都不知道要封路」，附近居民投訴，市府昨晚9點要封府後街、文化街，前天下午4點才緊急告知，並請住戶配合逆向走文化街，市府昨天早上又改口說文化街不會封路，但也沒有提出相關路線圖給大家，而廠商到場還是堅持封路，提出的路線圖也是有落差。

新竹市城銷處表示，有關「2024新竹市聖誕活動」交通管制，市府已於昨天上午與育賢里、親仁里及社區溝通，活動將以對附近住戶及學生通勤影響最小為原則滾動式調整，此次耶誕市集結合晚會為市府首次辦理的耶誕系列活動，期望能讓每位市民都能感受到歡樂的節慶氣氛，市府將確保活動符合所有市民期待。