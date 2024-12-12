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第5期開工 桃林鐵道綠廊明年串接台61線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃林鐵路第5期工程11月正式開工，工程範圍自海湖北路往北延伸至台61線，預計明年8月完工。圖為完工模擬圖。圖／桃園市都發局提供
桃林鐵路第5期工程11月正式開工，工程範圍自海湖北路往北延伸至台61線，預計明年8月完工。圖為完工模擬圖。圖／桃園市都發局提供

桃園市桃林鐵路近年轉型串連都市綠廊的自行車路網，第5期工程11月開工，從蘆竹海湖北路往北延伸至台61線，預計明年8月完工，民代建議點線面串連桃林鐵道綠廊，提升觀光亮點。桃園都發局指出，陸續還有3大計畫打造綠色運具網絡。

桃林鐵路早年作為載運煤礦至林口火力發電廠使用，全長約15.8公里，2012年停駛閒置，市府近年陸續打造1到4期自行車道，最新啟動的第5期工程長度約1公里，總經費約6273萬元。都發局昨在市政會議上表示，也將同步增設YouBike站點、公廁，並拓寬原較狹窄路段等優化路廊。

議員劉勝全、張桂綿建議，市府正在規畫的「珍珠海岸計畫」，應一併串連桃林鐵道綠廊，開發更完整兼具休閒、觀光的「珍珠海岸竹圍濱海區計畫」；台61旁荒廢多年的坑口掩埋場，也可一併規畫為類似虎頭山環保公園景點，吸引更多遊客。

都發局長江南志說，沿線自行車騎乘熱門路段已完成2處休憩遮蔭點，桃林5期預計增設1處休憩點，設計將融入地景，增加趣味互動。

都發局指出，目前桃園市建置57條自行車道，總長度達475公里，桃林鐵路扮演重要角色，市府後續也會啟動「蘆竹營盤溪綠廊串接計畫」、「蘆竹龜山大坑溪沿線景觀改善計畫」和「南崁綠具人示範計畫」，建構完整的綠色運具網絡。

桃園 綠色運具 自行車

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