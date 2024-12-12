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新竹巨城旁公有地 挨批賤賣建商蓋豪宅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更招商案實施者為啟森營造，將建地上24層、地下5層建物。圖／新竹市府提供
新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更招商案實施者為啟森營造，將建地上24層、地下5層建物。圖／新竹市府提供

新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更招商案由啟森營造計畫興建地上24層、地下5層的建築，不過市議員曾資程卻批市府賤賣土地，該地是市中心黃金蛋黃區，竟給建商蓋豪宅。市府澄清說，此案參考竹蓮公辦都更經驗，採公開招標評選，後續回饋提供多樣化公益空間。

原紅屋鐵板燒公辦都更基地位於中央路162巷以東、民權路以西、中央路以南、三民路以北所圍街廓內土地，鄰近中央公園、隆恩圳親水公園、巨城購物中心等精華區，預計投資21.16億元。

曾資程說，他曾在議會質詢、提案，建議市府興建多功能的社福大樓，但市府卻放棄自建，反而推動都更，容積比鄰近的磐龍大樓地上、地下各多出1個樓層，「讓舊城區矗立一棟龐然大物」，質疑如「京華城」翻版。要求市府提供完整的規畫報告與招商過程等資料，向市民說清楚。

新竹市都發處回應，若採分回房地方式需花超過5年時間，期間須支付每戶每年約10萬元地價稅、房屋稅、管理費等費用，因此最後採公開招標評選、分配權利金方式進行，財政效益較高。

都發處說，該公辦都更案將建地上24層、地下5層建物，預計2027年3月開工、2030年6月完工。實施者預計申請獎勵部分，容積移轉40%，公益設施獎勵30%，回饋市府的公益設施包括青少年育樂中心、里民集會中心、公托中心及親子館等。

公益 新竹 都更

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