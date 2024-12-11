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台中、彰化都喊蓋大巨蛋 學者憂搏版面：審慎評估

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
台北大巨蛋話題不斷。記者朱曼寧／攝影
台北大巨蛋話題不斷。記者朱曼寧／攝影

台灣棒球熱，台中市、彰化縣近日都說要「孵」大巨蛋，話題持續延燒。棒球選手出身的國立中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍說，若台中、彰化都蓋，兩地場館距離太近，效益勢必被壓縮，他也擔憂是在「搏版面」，需要審慎評估。

台北大巨蛋啟用，加上台灣在12強棒球賽獲得冠軍，掀起全台棒球熱，不少縣市都在評估「孵蛋」。余宗龍比較世界各國巨蛋棒球場形式，以東北亞為例，日本目前有6顆蛋、南韓有1顆蛋，多為封閉式，幾乎都有其主場球隊，容納觀眾人數從1萬5千人到4萬6千人不等。

其中，又以日本東京巨蛋可容納4萬6千人的規模最大，其由東京巨蛋株式會社營運，主場球隊為NPB讀賣巨人，還可舉辦演唱會、職業摔角、拳擊、花式滑冰的賽事活動等。依進場人數多寡，依序為福岡巨蛋、名古屋巨蛋、大阪京瓷巨蛋、札幌巨蛋 與大館樹海巨蛋。南韓的高尺天空巨蛋主場球隊為KBO培證英雄，可容納1萬7000人。

面對台灣近日熱議的「孵蛋」話題，余宗龍說，他認同中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌所說的，應由政府支持土地，並由企業興建，而且一定要有自己的主場球隊，才能夠讓巨蛋孵出後，場館實際使用以棒球運動為主。

余宗龍也提到，目前台北大巨蛋可容納4萬人之多，台灣的下一顆巨蛋，不一定要比照台北大巨蛋如此大的規模，像是南韓首爾的高尺天空巨蛋，容納人數也只有1萬7千人，同樣能帶來商機。畢竟蓋越大腹地就要越大，未來維修管理養護成本也很可觀。

近期不只台中喊要蓋大巨蛋，彰化也要大巨蛋，被議員質疑「養不起蛋」，余宗龍認為，2地太近若都要蓋，彰化巨蛋效益會被壓縮，不一定能達到預估效果。

余宗龍也提及，目前棒球賽事場地仍以開放式為主流，除非當地常下雨，才需要思考封閉式場地，北市相對中南部常下雨，蓋封閉式的室內場館巨蛋較為適合，台灣中南部天氣較好，要審慎評估有無蓋巨蛋的必要性。

他也認為，除關注棒球運動，台灣還是有很多不錯的競技項目要關注，或將巨蛋設計為多項目使用的體育賽館，如結合拳擊、柔道練習場地等，發揮多元價值。

大巨蛋 運動

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