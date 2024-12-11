桃園中壢新明市場超過30年混亂又髒 市長張善政鐵腕整治解決居民困擾

桃園市中壢區新明市場設立超過30年，很長一段時間，周邊環境一直存在問題，像是攤販佔據道路、堆置廢棄物、垃圾亂丟等等。今年8月市府鐵腕出手整治，現在環境乾淨獲一片讚賞。

網友留言表示，謝謝市長 讓中壢越來越好，期待新的中壢火車站，新的綠地、公園；市長，您辛苦了，真是棒；煥然一新，真的變的乾淨很多；在這個地方出生長大，深知新明市場我在這個地方出生長大，深知新明市場的混亂，能處理新明市場真的很了不起，讚！昂的混亂，能處理新明市場真的很了不起，讚！

桃園市長張善政表示，過去環境髒亂不堪、令人卻步。今年8月，市府展開跨單位行動，強力整頓環境，取締違規。克服許多挑戰，終於解決長久以來周邊居民的困擾。

張善政說，一開始有些人不看好市府整頓新明市場的決定，但堅持下去，用行動證明：市府團隊不只有解決問題的魄力，更具備堅持原則的毅力。

張說，感謝市府同仁和攤商朋友的共同努力，因為大家的共同努力，新明市場周邊環境變得更舒適了。這次的成功也證明，只要市府與市民共同合作，就能打造桃園最宜居的生活環境。