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苗縣2025客語日曆紙本、數位齊發 掃碼可聽發音

中央社／ 苗栗縣11日電

新年將至，苗栗縣府今天發表2025年客語日曆，除同樣有紙本、數位APP（應用程式），紙本日曆每頁有QR-Code，手機掃描即可聽取發音，每天輕鬆學一句，累積客語字彙及例句。

苗栗縣客家人口達62.5%，苗栗縣文化觀光局為推廣客語，連續第5年編印「客語日曆」，今天在縣府第一辦公大樓大廳發表2025版本，包括紙本日曆、數位版電子書及客語數位日曆APP。

文觀局指出，客語日曆每頁都印製1句客委會「客語能力中級暨中高級認證基本詞彙」實用生活客語及例句，新編印的紙本日曆在每頁右下角新增「客語聽聽看」QR-Code，以手機掃描即可聽取真人語音練習正確發音，1年下來就可輕鬆學習300多句中級以上客家字彙和及例句。

此外，客語日曆每頁左下角有客家美食插圖，例如鹹菜豬肚湯、客家炒肉等，讓民眾認識客家美食。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣推動客語成效連續6年獲客委會評核優等，為營造客語友善環境，縣府積極提升公共客語服務品質，獎勵縣民報考客語能力認證、提供公部門櫃台客語服務、客語叫號機等，並在出席各類型活動中以客語致詞，藉以鼓勵民眾講客語，以說客家話為榮。

文觀局長林彥甫指出，紙本2025客語日曆提供300本將自14日上午9時起在文觀局服務台及竹南火車站旅客服務中心開放索取，凡居住苗栗縣民眾憑通過客語認證證書正本或影本領取，不限年度、腔調及級別，每個名字限領1本，每人現場最多可領取2本（含自領及代領）。

另外，客語數位日曆可至Google Play商店及AppleStore下載使用，若已下載2024版本，屆時會自行轉換為2025版本；數位版電子書明年1月1日起將在文觀局官網提供民眾線上閱覽。

客家美食 客語

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