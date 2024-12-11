桃園「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」網熱議 2026年底啟用

桃園鐵路地下化計畫，新開闢平鎮臨時車站工程緊鑼密鼓施工，交通部鐵道局近日預告「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」，引發平鎮網友熱議，鐵道局北部工程分局今天中午表示，雖然平鎮永久車站南延案仍在協商中，平鎮臨時車站工程順利，預計2026年底前啟用，提前讓平鎮鄉親搭火車。

桃園鐵路地下化計畫因應平鎮20多萬人口，提前2021年先增建平鎮臨時車站施工，如今新設平鎮車站永久站體計畫，在市長張善政拍板平鎮永久車站南移180公尺新計畫後，市府將平鎮永久車站南延案提請交通部、鐵道局研議中，至今尚未確定，不過平鎮臨時車站工程如火如荼施工，該臨時站先期工程施作擋土牆、連續壁工程即將完工，並隨即進行臨時站體鋼構結構施工中。

鐵道局預告「好消息」！平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了，平鎮20幾萬居民上班、出遊，「平鎮臨時站是最棒的起點」！引起熱議，有的網友批評，平鎮距中壢車站這麼近，走路可到，加蓋平鎮站有何意義，「浪費錢」、「要讓火車變慢」？也有網友肯定平鎮車站、認為，以後平鎮人就不必到中壢車站火車。