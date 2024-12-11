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桃園「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」網熱議 2026年底啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，連續壁（見圖）施工及進行鋼構工程， 預計2026年底前啟用。圖／鐵道局提供
桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，連續壁（見圖）施工及進行鋼構工程， 預計2026年底前啟用。圖／鐵道局提供

桃園鐵路地下化計畫，新開闢平鎮臨時車站工程緊鑼密鼓施工，交通部鐵道局近日預告「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」，引發平鎮網友熱議，鐵道局北部工程分局今天中午表示，雖然平鎮永久車站南延案仍在協商中，平鎮臨時車站工程順利，預計2026年底前啟用，提前讓平鎮鄉親搭火車。

桃園鐵路地下化計畫因應平鎮20多萬人口，提前2021年先增建平鎮臨時車站施工，如今新設平鎮車站永久站體計畫，在市長張善政拍板平鎮永久車站南移180公尺新計畫後，市府將平鎮永久車站南延案提請交通部、鐵道局研議中，至今尚未確定，不過平鎮臨時車站工程如火如荼施工，該臨時站先期工程施作擋土牆、連續壁工程即將完工，並隨即進行臨時站體鋼構結構施工中。

鐵道局預告「好消息」！平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了，平鎮20幾萬居民上班、出遊，「平鎮臨時站是最棒的起點」！引起熱議，有的網友批評，平鎮距中壢車站這麼近，走路可到，加蓋平鎮站有何意義，「浪費錢」、「要讓火車變慢」？也有網友肯定平鎮車站、認為，以後平鎮人就不必到中壢車站火車。

北部工程分局路女夏恒仁表示，平鎮臨時車時現在工程進度順利，目前進行站體施工，預計2026年底前啟用，與平鎮車站永久站南延案無關，南延案仍在交通部商確認中，平鎮人新的臨時車站，不必等桃園鐵路下化完成就可啟用，方便進出。

桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，預計2026年底前啟用。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，預計2026年底前啟用。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，預計2026年底前啟用，圖為臨時車站示意圖。圖／鐵道局提供
桃園鐵路平鎮臨時車站緊密施工，預計2026年底前啟用，圖為臨時車站示意圖。圖／鐵道局提供

火車 鐵道

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