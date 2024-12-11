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苗縣府景點設施預防性體檢會議 評估投保公共意外險

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近期泰安鄉水雲吊橋發生蜂螯事件，目前吊橋封閉，建議各景點應設置警示標誌並公開相關資訊，提醒遊客注意安全。圖／苗栗縣政府
近期泰安鄉水雲吊橋發生蜂螯事件，目前吊橋封閉，建議各景點應設置警示標誌並公開相關資訊，提醒遊客注意安全。圖／苗栗縣政府

為提升苗栗縣觀光設施的安全管理，縣府近日召開「預防性體檢會議」，針對景點橋梁、吊橋、步道等設施進行安全檢查與風險評估，除要求年底前完成設施檢查外，也將評估投保公共意外責任險，以確保遊客安全。

縣府指出，有鑑於日前嘉義縣阿里山福美吊橋因設施腐朽斷裂造成1死4傷事件，苗栗縣政府尋求有效的預防措施，以避免類似事件發生；「預防性體檢會議」與會單位討論了幾項重點措施，包括聘請專業檢測團隊進行全面檢查，並為各景點設施建立完整的檢修計畫；對老化或結構不穩的設施進行維修，並在必要時爭取補助重建。

比如近期泰安鄉水雲吊橋等地的蜂螯和毒蛇傷人事件也要提出警示，建議各景點應設置警示標誌並公開相關資訊，提醒遊客注意安全。

會中強調，應在農曆新年來臨之前，完成設施的全面檢整，以保障遊客安全。同時參考其他縣市的案例，如台中市大坑風景區和嘉義縣觀光瀑布，也將進行各設施投保公共意外責任險評估，並建立更加健全的應急應對機制。

吊橋 嘉義 景點

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