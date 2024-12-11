京華城翻版？新竹巨城旁公有地將給建商蓋24層大樓 市府解釋

新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更招商案由啟森營造計畫興建地上24樓、地下5樓的建築，不過市議員曾資程卻批市府賤賣土地，該地是市中心黃金蛋黃區，竟給建商蓋豪宅，直指根本是京華城翻版。市府也說明，本案有回饋設施，提供多樣化公益空間。

原紅屋鐵板燒基地位於中央路162巷以東、民權路以西、中央路以南、三民路以北所圍街廓內土地，鄰近中央公園、隆恩圳親水公園、巨城購物中心等地，是竹市重要核心都市空間，公辦都更招商案由啟森營造預計興建地上24樓、地下5樓建築，更新基地佔地524坪 。

曾資程質疑，市府為何這麼急著要進行此塊土地的都更案，尤其復中里長期無活動中心，他曾在議會質詢、提案，建議市府能興建多功能的社福大樓，提供里民集會活動使用，還可規畫托嬰中心、關懷據點、長青學苑等社福公共空間使用。

曾資程說，高虹安上任後，放棄市府自建多功能社福大樓，反而推動都更，且比鄰近的磐龍大樓地上地下各多出1個樓層，超高樓層的容積如何形成，讓舊城區矗立一棟龐然大物。高虹安市府衡量的公眾利益與財團利益的考量點為何？他也要求府提供完整的規畫報告與招商過程及得標廠商相關資料，公開透明的向市民說清楚。

新竹市都發處表示，實施者為啟森營造，預計投資金額為21.16億元，將興建地上24層，地下5層建物，集合住宅82戶，公益空間6戶。實施者預計申請獎勵部分，容積移轉40%，公益設施獎勵30%。

都發處說明，本案公益回饋市府的公益設施包括青少年育樂中心、里民集會中心、公共托嬰中心、及親子館等面積524坪，同時提供公益設施設備、裝修及維管費用。