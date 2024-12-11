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桃林鐵路2.0啟動施工 在地籲串連「珍珠海岸」吸客
桃園市桃林鐵路近年轉型串連都市綠廊的自行車路網，第5期工程11月正式開工，工程範圍自海湖北路往北延伸至台61線，預計明年8月完工。都發局表示，除持續延伸路網，也會啟動「2.0優化工程」，增設YouBike站點、公廁，並拓寬原較狹窄路段，改善騎乘體驗。
議員劉勝全、張桂綿建議，市府正在規畫的「珍珠海岸計畫」，應一併串聯桃林鐵道綠廊，開發出更完整兼具休閒、觀光的「珍珠海岸竹圍濱海區計畫」；台61旁荒廢多年的坑口掩埋場，也可一併規畫為類似虎頭山環保公園的景點，吸引更多遊客。
桃林鐵路早年作為載運煤礦至林口火力發電廠使用，全長約15.8公里，2012年停駛閒置，市府後續完成第1、2期修復，第3、4期去年底也完工。
都發局長江南志今在市政會議表示，第5期工程已於11月開工，預計明年8月完工，工程範圍自海湖北路往北延伸至台61線，銜接環島1-1號線，長度約1公里，總經費約6273萬元。
江南志說，為加強服務，都發局、交通局和養工處跨機關合作，在車道沿線增設1處洗手間，明年8月還會在桃林3期到5期之間增設3間；桃園煉油廠、南美國小及蘆竹海湖東路與桃林鐵路交叉路口，現也增加3處YouBike站點。
另，沿線自行車騎乘熱門路段已完成2處休憩遮蔭點，桃林5期預計再加做1處休憩點，設計將融入地景，增加趣味互動。
都發局表示，目前桃園市建置57條自行車道，總長度達475公里，桃林鐵路扮演重要角色，市府後續也會啟動「蘆竹營盤溪綠廊串接計畫」、「蘆竹龜山大坑溪沿線景觀改善計畫」和「南崁綠具人示範計畫」，建構完整的綠色運具網絡。
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