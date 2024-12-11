苑裡鎮公所被爆「行政」霸凌？農業課員面臨汰除 公所解釋了

近來屢爆公務單位職場霸凌事件，引發社會關注！苗栗縣苑裡鎮公所農業課一名林姓課員指控去年累計被記5支申誡、2小過，考績丙等，經申覆後均成功撤銷，未料相同事由近來又被「合併審議」記過、累計2支大過，他認為這是「行政」霸凌。

據了解，林姓課員於2018年分發到苑裡鎮公所農業課任職，之後有2年申請進修留職停薪，去年初復職後因拒不配合辦理查詢區域性農路編號，累計5案被各記1支申誡，另有2件積延公務嚴重，更被各記過乙次。許多公所同仁也指林男是辦公室孤鳥，工作態度消極，甚至有損害民眾權益之嫌，時有耳聞，但他仍我行我素，是公所的頭痛人物。

林男說，土地變更業務是縣府權責，非公所本職工作才不願配合長官指示辦理，結果卻被考績會委員集體霸凌，多案審議後均通過懲處，審議過程中人事主任還曾一度撕毀他的答辯書，非常不尊重個人權益；他不服向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，於今年7、8、9月申訴成功陸續撤銷懲處案。

公所考績會委員指出，撤銷懲處案理由是個案情節雷同且懲處過重，建議應合併審議，因此於今年10間農業課再簽辦林姓課員記一大過懲處。前農業課長林素玉也喊冤，絕無霸凌事實，主要是林姓課員對於交辦事項常消極不願配合，且屢勸不聽，造成業務無法推行，影響同仁工作士氣。

公所強調，今年所懲處林姓課員的違失事實，都是先前沒有懲處過的，如果計算數量的話，依據目前已經公開的復審決定中的案件，加上這兩件大過懲處令，林姓課員合計有15件違失事實。鎮長劉育育也表示，針對林員違失事實超過10件，公所均依考績法相關規定處理在案，保訓會肯認林員違失事實但請公所合併審究部分，也均依保障法遵復審決定續處。