警界奧斯卡創佳績！桃警奪國家警光獎2團體、5個人殊榮

國家警光獎有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就，今年度內政部警政署國家警光獎績優警察人員遴選，桃園市警察局榮獲團體組「改善交通類」第3名、「偵查犯罪類」優等獎，個人組「綜合評量類」第1名及優等獎1座、「打擊詐欺類」優等獎2座及「反黑肅槍類」優等獎1座，創歷年來最佳成績。

桃園分局勇警蔡淳宇圍捕楊姓犯嫌公然持槍掃射景福派出所，於情勢危急下仍勇於任事，率先發現犯嫌車輛正面迎擊駁火，過程中造成左側肩部中彈，負傷後仍堅守崗位，奮勇還擊12槍，協助緝獲犯嫌，阻絕擴大傷亡，蔡員英勇表現彰顯警察執法魄力及勇猛態度，榮獲個人組「綜合評量類」第1名。

在犯罪偵查方面，桃警團隊面對派出所槍擊事件，展現堅毅強韌的警察本色，向不法犯罪集團宣戰，化危機為轉機，立即擘劃雷霆掃蕩守護桃園，深獲市民信賴，在新聞媒體所做2024全國縣市施政滿意度調查中的「治安狀況」評比獲得金獎殊榮，也獲得團體組「偵查犯罪類」優等獎。

中壢分局偵查佐徐培蓓查獲全台首宗二類電信詐欺，並查扣「貓池」9台及海峽電信門號卡1391張等犯罪工具，成功守護人民財產，榮獲個人組「打擊詐欺類」優等獎。

蘆竹分局警員吳鈺瑋查獲黑幫詐團吸收少年車手，緝獲徐姓首腦在內21名犯嫌，查扣不法所得1139萬多元，保障青少年健全發展，並瓦解幫派金源，本次榮獲個人組「打擊詐欺類」優等獎。

平鎮分局偵查佐何冠霆利用網路公開情資偵蒐技術，辨識幫派成員真實身分，檢肅竹聯幫信堂承信會首惡朱姓會長在內40名犯嫌，還給少年及校園優質學習環境，榮獲個人組「反黑肅槍類」優等獎。

改善交通方面，桃警團隊為強化交通執法與教育功能，藉由數據化分析成立「智慧交通科技執法中心」，並結合全國首創Open House虛擬實境體驗，運用科技增加與民互動，進而提升民眾交通安全的自我防衛意識，獲得團體組「改善交通類」第3名。

交通警察大隊警員蔡治弘開發建置交通事故為民服務整合系統，全國首創案件減紙化及為民服務科技化作業，並利用科技設備提升民眾對交通事故服務品質及處理時效，榮獲個人組「綜合評量類」優等獎。

桃園市警局局長吳坤旭本月4日率同獲獎同仁，赴警政署參加頒獎典禮接受表揚，今在桃園市政會議中將獎座呈獻給市長張善政。吳坤旭表示，本次桃警團隊特殊優良事蹟獲得國家警光獎榮耀並不是終點，桃警團隊的治安及交通工作任重道遠，前進的腳步永不停歇。