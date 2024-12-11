竹縣機車族等到了 竹北這路段取消兩段式左轉

興隆路是新竹縣竹北市的重要幹道之一，雖沿河堤而築，不過沿路有多處T字路口，過去機車族左轉通通需要強制兩段式左轉，但反而遭機車族批評待轉區「不安全」，新竹縣府實施改善工程重新調整車道配置，不僅新增東向左轉專用道，並取消兩段式左轉。

新竹縣政府表示，為了增加行車效率與安全，新竹縣爭取內政部國土署補助辦理行車安全道路改善計畫，竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程，針對博愛南路至自強南路段之間的興隆路一段至二段的9處T字型路口進行改善。

新竹縣府交旅處指出，興隆路雙向各2線車道，尖峰時段各方向車流量大，受限於路側路肩空間無法設置避車彎、兩段式機車左轉待轉區，為確保用路安全多重考量，因此改善作為以增設東行左轉專用道為規畫。

重新調整車道配置、新增東向左轉專用道後，興隆路也正式取消強制同段機慢車兩段式左轉，並拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌牌面，機場可以直接經由左轉道左轉。

不過為了顧及機車族待轉習慣，因此路側仍保留有機車兩段式左轉待轉區，提供來不及切入內側車道、採兩段式左轉的騎士，仍可保有安全兩段式左轉空間使用。

新竹縣府表示，取消強制兩段式左轉不僅是為安全，也是為落實汽、機車用路平權，而非單純限制特定車種的路權。

交旅處長陳盈州指出，呼籲汽車及機車駕駛等用路人，應恪守標誌、標線指引及號誌管制行駛，車輛並應採循序漸進方式小心駛入內車道，切忌不可有急切駛入內側車道左轉之危險駕駛行為，以保障自身及其他用路人安全。