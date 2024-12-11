50年明德水庫永春宮吊橋老舊 客委會請縣府修正預算提報改善

50年歷史苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋老舊，有安全顧慮問題，獲得客委會重視，縣府基於公眾通行需求，並因應海棠島區水域及空域觀光服務營運OT案明年6月營運，將修正預算提報改善計畫。

明德水庫永春宮吊橋（又稱明德三號、仁隆吊橋）於水庫1970年5月完工蓄水後，地方募款捐贈永春宮1975年興建，連接海棠島永春宮、縣道126線通行，嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道今年11月13日斷裂，造成遊客1死4傷意外案後，永春宮吊橋鋼纜從未檢修、汰換過，且部分橋面板腐極，安全問題備受注意。

永春宮管理委員會主委羅時寬憂心忡忡，將來明德水庫海棠島OT案，預計明年6月營運，吊橋通行的需求大增，管理委員會不排除封橋以策安全，否則萬一斷橋，誰要負責任？目前吊橋荷重限制15人，籲請民眾注意遵守。

地方的心聲經報導披露後，客委會相當重視永春宮吊橋問題，要求縣府修正改善計畫預算後提報，縣府文化觀光局指出，永春宮吊橋雖是民間建造，但長年供大眾通行，縣府基於協助立場，原提報6120萬元的三號吊橋新建及周邊環境改善計畫。