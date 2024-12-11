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桃市完成56校通學步道 張善政：2026年改善100所

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市力推國中小學通學步道改善計畫，市長張善政今天表示，到11月底已完成56所學校的通學步道改善工程，超越原定50所的目標。記者朱冠諭／攝影
桃園市力推國中小學通學步道改善計畫，市長張善政今天表示，到11月底已完成56所學校的通學步道改善工程，超越原定50所的目標。記者朱冠諭／攝影

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道改善計畫。市長張善政今天表示，到11月底已完成56所學校的通學步道改善工程，超越原定50所的目標，市府規畫至2026年將改善100所以上學校的通學步道，目前進度超前，達標可期。

張善政在市政會議表示，行人安全是近年來社會很關注的議題，去年市府推出「行人友善135」計畫，今年進一步宣布升級為「168計畫」，持續在全市各地建設行穿線、人行道行人友善等設施，以人行道標線改善為例，原本年初預計改善100處，截至11月底就已經完成157處，完成率超過150%。

此外，市府也整合教育局、都發局、區公所，針對學校周邊重點改善通學廊道，截至11月已完成56所，超過原定中期目標改善50所的目標，目前計畫到2026年可完成100所以上，達標應無問題。

張善政說，市府優先照顧學童，除了學校，車站商圈、醫院周邊的行人環境也需要改善，要讓桃園成為行人友善城市，率先擺脫「行人地獄」的惡名；這些努力已逐漸獲得市民認同。今年10月桃園人口突破233萬，過去不到兩年增加了5萬人，數字很驚人，表示年輕人真的將桃園視為長期定居的選擇。

張善政說，這些改善計畫並非他一一下指令，而是各局處基於專業主動規畫：他上任後一直強調大家是團隊，不要事事等待市長或副市長指示，要發揮專業精神，在自己的領域中創新求進，從這些進展可以看到，許多局處確實發揮創意，這是全市府團隊專業展現的成果。

張善政 桃園 行人地獄

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