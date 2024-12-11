運動環境提升 竹市富禮國中操場年底動工

富禮國中自1989年創校至今已有35年歷史，學校許多設施都正在翻新和修繕，市府今指出，富禮國中操場整建工程日前順利完成招標，預計12月底正式動工，2025年6月竣工，工程由市府全額自籌經費1900萬元，將全面提升學校運動場地及周邊設施品質。

富禮國中校長涂靜娟表示，富禮國中最近於今年11月全國總統盃射箭錦標賽拿下「三金」的佳績，以最好的表現來感謝市府長期以來全力支持與協助，除了射箭之外，希望打造出適合多元體育活動的學習場域，讓學生能有更多參與運動的機會。全校師生均殷切期盼運動場整建工程動工，將帶給師生一個更舒適、安全、現代化的運動操場。

教育處長林立生說，富禮國中操場整建完工後，不僅能為學校提供更優良的學習與運動環境，也將為當地社區居民在平日課後及假日提供一處優質的運動與休閒場地，實現教育與社區共享資源的願景。

林立生指出，市府重視基層體育的發展，尤其是香山區學校的運動環境提升更是重點之一。目前香山高中、大湖、大庄及朝山等校均在整修運動場地，總計投入3650餘萬元經費，致力改善校園運動設施。期待竹市學生能在安全、優良的場地中活動，培養身心健康的同時，也強化運動競賽的推廣與培訓，助力新竹市邁向多元卓越的學習城市。