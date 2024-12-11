桃園敬老卡 評估折抵掛號費

桃園市敬老愛心卡每月僅約2%長者用完額度，藍綠議員都批「福利看得到用不到」，要求擴大使用範圍，社會局回應，將與衛生局及交通局評估後研議，未來是否放寬折抵掛號費和YouBike電輔車。

桃園市敬老愛心卡今年預算編列3億9000萬餘元，明年編列4億4800萬元，使用範圍包括簽約客運路線、愛心計程車、機場捷運，台鐵公司起訖站在桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富，及體育局所轄運動場館、桃園各風景區。

敬老愛心卡每月提供800點額度，據社會局統計每張卡平均使用點數約163點，部分長者反映「住家離運動中心太遠」、「不常長途移動」，導致點數難以用罄。

議員張肇良、陳雅倫表示，敬老愛心卡在都會區使用率較高，但郊區使用率相當低，建議使用範圍應擴及農會、醫療掛號費等服務。

議員林政賢指出，中市及竹市敬老愛心卡政策較靈活，可用於就醫部分負擔及購買民生用品，桃園應檢討。

社會局表示，票卡點數補助屬自辦福利，市府先前曾被審計處點名應依財政能力檢討政策，若開放點數轉換為購物金，與鼓勵長者外出走動維持健康的政策旨意不符，暫不考慮，擴大納入掛號費折抵及YouBike2.0電輔車等項目，將評估研議。